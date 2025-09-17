Pedro Águeda afirma que Julio Anguita sería "una estrella en TikTok": "Hace falta para frenar la ola de fascismo"

El periodista considera que, hoy en día, son necesarios políticos como el andaluz, una figura de referencia tanto en la política de dicha comunidad autónoma como a nivel nacional.

Más Vale Tarde hace un repaso de la trayectoria de Julio Anguita que, desde este martes, pone nombre a la estación de tren de Córdoba. Como expone Luis Sanabria, el político andaluz tenía una opinión muy clara sobre las guerras. Como señala el periodista, Anguita fue el autor de una frase rotunda sobre ello: "Malditas sean las guerras y los canallas que las hacen".

Anguita, además, consideraba que los políticos que él tenía a su alrededor carecían de formación y conocimiento sobre la historia. Para él, eso era algo fundamental para tener criterio político ya que, como afirmaba, era necesario conocer el pasado para conocer el presente.

"Desde luego, esto se podría aplicar a muchos de nuestros políticos actuales", comenta Iñaki López. Otra de sus frases más famosas fue "programa, programa, programa". Sanabria cuenta que, cuando le preguntaban por los pactos postelectorales, él respondía que lo que hubiera que debatir partía, siempre, del programa.

"Esto forma parte del pasado remoto porque, hoy en día, los políticos le dan al programa una importancia muy relativa", afirma Cristina Pardo. Pedro Águeda, por su parte, señala que hoy en día hace falta un Julio Anguita "para lanzar clips cortos en TikTok y frenar la ola de fascismo y de ignorancia que nos azota y que afecta mucho a la gente joven". "Sería una estrella", concluye.