La boca de Pedro Sánchez ha sido la clave durante los más de ocho minutos de discurso que ha pronunciado el presidente del Gobierno en Moncloa. La experta en comunicación no verbal, Patrycia Centeno, ha analizado las expresiones de Sánchez durante toda su intervención, aseguran que desde su entrada al atril se podía leer (en su comunicación corporal) cuál iba a ser su decisión. "Lo ves aparecer y dices 'está triste'. Pero no. Si tapas la boca, su mirada es seria y podrías pensar 'va a dimitir'. Pero si tapas sus ojos, la boca anunciaba otra cosa... En la primera parte del discurso trataba de demostrar que seguía afectado pero aunque arrugaba la frente (preocupación/duda) y apretaba los labios, las comisuras no bajaban, como mucho se quedaban centradas (sereno)", ha explicado la experta en su cuenta en la red social X.

"Buenas tardes. Como saben el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía, en ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara, si aceptamos todos como sociedad que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena", ha empezado explicando Pedro Sánchez.

Así, ha destacado que el gesto más repetido del presidente ha sido apretar los labios como muestra de "reprimir o frustración". De hecho, reconoce que la expresión de su cara era muy diferente a la de su última aparición el miércoles, pues "esta vez las comisuras apuntaban hacia arriba, igual a aquí mi venganza". Si bien es cierto que hasta el minuto número cinco no desvelaba, expresamente, que se quedaba, los "pulgares (el ego) levantados y firmes daban pistas de que estaba bien (posibilidades de seguir)".

Si bien, la experta destaca la pausa que ha realizado antes de pronunciar la última parte del discurso, en la que ha desvelado su decisión. "Pausa (vacile) de 5 segundos desde que dice 'he decidido' hasta que anuncia que se queda. Esta es una buena imagen que representaría el momento", añade Centeno. "He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte", ha expresado el presidente del Gobierno en esta parte de la intervención.

"Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. Apelo, en consecuencia, a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados", ha dicho casi al final. En esta parte, en la que empieza a enumerar todas las cosas que tienen que cambiar en la oposición, a Sánchez "se le levanta el labio (vacile/chulería) y enseña dientes (rabia/ataque)". Sin embargo, cuando dice que debe acabar el ataque, la expresión cambia a "comisuras hacia abajo (dolor) y muro con las manos sujetas (protegerme)".