El conductor debe adecuar su velocidad para evitar perjudicar a quienes circulan por la acera.

Los conductores que salpiquen a peatones al pasar con el coche por un charco pueden enfrentarse a multas de hasta 100 euros, según el Reglamento General de Circulación. El artículo 46 establece que deben adaptar su velocidad a las condiciones de la vía, circulando de manera moderada o incluso deteniéndose si es necesario. Esto es especialmente relevante en pavimentos deslizantes o cuando haya riesgo de proyectar agua, gravilla u otros materiales sobre otros usuarios. Aunque no está prohibido atravesar un charco, sí lo está hacerlo sin precauciones. La multa depende de la calificación de la conducta y las circunstancias específicas.

Pasar con el coche por un charco y acabar empapando a los peatones puede salir caro. Los conductores se enfrentan a multas de hasta 100 euros si no adaptan su velocidad a las condiciones de la vía para evitar mojar a quienes pasan a pie, según el Reglamento General de Circulación.

En concreto, el artículo 46 establece que los conductores deben circular a una velocidad moderada e incluso detener el vehículo cuando las circunstancias lo exijan. Y entre los supuestos que contempla se encuentra circular por pavimento deslizante o cuando exista riesgo de que se salpique o proyecte agua, gravilla u otras materias sobre los demás usuarios de la vía.

No está prohibido atravesar un charco como tal, pero sí hacerlo sin tomar las precauciones necesarias cuando se puede perjudicara otras personas. La sanción depende de cómo se califique la conducta y de las circunstancias concretas, por lo que los 100 euros no constituyen una multa automática por pasar sobre un charco.

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