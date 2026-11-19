El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en un acto de campaña.

Los detalles El president catalán ha incidido en que "nuestros adversarios son: Abascal, Feijóo y la abstención" y ha llamado a la movilización para "derrotar a los malos".

Salvador Illa, presidente catalán y líder del PSC, ha criticado a Junts por alinearse con PP y Vox tras las declaraciones de Carles Puigdemont, quien criticó la "ambición desmedida" de Pedro Sánchez respecto a la amnistía. En un acto en Viladecans, Illa afirmó que Junts perjudica a Cataluña y pidió concentrar el voto en el PSC para asegurar la reelección de Sánchez. Illa confía en la victoria de Sánchez, comparándola con marcar un penalti. Jordi Hereu, candidato del PSC, llamó a "pasar a la ofensiva" contra PP y Vox, mientras José Zaragoza criticó a Puigdemont por humillar a su partido.

El presidente catalán y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este jueves que Junts se ha posicionado, con las palabras de su líder, Carles Puigdemont, del lado de PP y Vox: "Jamás lo habría pensado", ha añadido.

En un acto electoral en el teatro Atrium de Viladecans (Barcelona), ante unas 400 personas, Illa ha denunciado que Junts ya no puede decir que "está en el medio", dado que las palabras de Puigdemont (que ha criticado la "ambición desmedida" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuenta de su concesión con la amnistía) desprenden que "están del lado de Feijóo y Abascal".

"Es un lado que perjudica a Cataluña, a las instituciones de autogobierno, a la concepción de la vivienda como un derecho, al modelo público de pensiones y a la sanidad", ha reprochado Illa a Puigdemont.

El president ha augurado que este 29N Cataluña "será decisiva" para que Pedro Sánchez revalide la presidencia del Gobierno y ha pedido concentrar el voto en el PSC. En este sentido, ha incidido en que "nuestros adversarios son: Abascal, Feijóo y la abstención" y ha llamado a la movilización para "derrotar a los malos". "Se derrota fácilmente votando para derrotar a los malos: Feijóo y Abascal", ha esgrimido.

El president de la Generalitat también ha mostrado su confianza en la candidatura de Sánchez, asegurando que "este 29N va a ser el ejemplo del penalti". "Sánchez va a marcar el penalti, es el que lo va a lanzar fuerte y gol por la escuadra", ha defendido.

También ha reclamado a sus socios parlamentarios que cuiden el lenguaje y ha rechazado las descalificaciones. "Dicen que nos tienen que arrastrar y 'vamos a someter a los socialistas'. No se trata de someter a nadie, se trata de vencer democráticamente con votos", ha esgrimido.

La dirigente ha defendido asimismo la colaboración con los socios situados a su izquierda y ha reivindicado las políticas del Ejecutivo, entre ellas la ley de vivienda y el sistema público de pensiones. Sobre este último, ha criticado las propuestas de avanzar hacia un modelo mixto y ha advertido de que sistemas similares han fracasado en otros países, como Paraguay.

Por otro lado, ha alertado del riesgo que, en su opinión, afrontan las instituciones de autogobierno de Cataluña y ha defendido el uso del catalán. "¿Qué problema tienen con el catalán? ¿Se ha roto España hablando en el Congreso en catalán?", ha preguntado.

Augura la victoria de Sánchez

Illa también ha pronosticado que Pedro Sánchez ganará el cara a cara de este jueves, ya que el candidato socialista podrá "enseñar" lo hecho como presidente del Gobierno durante ocho años, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tratará de "esconder" sus propuestas.

Ha dicho que en este cara a cara se contrapondrán "dos formas de entender España" y se ha mostrado convencido de que Sánchez saldrá vencedor. "Lo tengo claro", ha señalado.

Hereu llama a pasar "a la ofensiva"

El cabeza de cartel del PSC por Barcelona al Congreso y ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha avisado de que PP y Vox plantean "destruir" lo construido durante las últimas décadas, por lo que ha señalado que no basta con resistir, sino que los socialistas deben "pasar a la ofensiva".

Cada vez que habla, Feijóo "recorta un derecho, una esperanza, una conquista", ha denunciado. Es por eso que ha pedido que voten al PSC no solo los socialistas, sino también todos los demócratas, progresistas, catalanistas, federalistas y europeístas.

Por otra parte, el número tres de la lista por Barcelona, José Zaragoza, ha afirmado que Puigdemont ha "humillado públicamente" a su partido al posicionarlo como "la mascota de PP y Vox".

"No es que estuvieran en el medio, no es que molestaran, es que da a su partido por amortizado y ya está buscando protección en quienes cree que van a ganar", ha dicho.

Zaragoza ha pronosticado que tanto Junts como el PP y Vox "se van a llevar una sorpresa" cuando el 29N vean que Sánchez está en condiciones de revalidar el Gobierno, porque los españoles habrán elegido seguir avanzando y parar los pies a la "carcundia".

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