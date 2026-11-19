Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping han concluido este jueves en Shenzhen (China) la primera cumbre trilateral de la historia entre los líderes de EEUU, Rusia y China.

Los detalles El presidente ruso ha apuntado que las relaciones de Rusia con Estados Unidos podrían mejorar, pero ha afirmado que el enfoque del gobierno de Trump hacia Moscú inspira optimismo.

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping han celebrado en Shenzhen, China, la primera cumbre trilateral entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Putin calificó la reunión de "franca y productiva" y destacó el compromiso de Trump con el fin de la guerra en Ucrania. Se discutieron la reforma de la ONU, la seguridad y la no proliferación nuclear. Además, se abordó la necesidad de evitar una escalada nuclear y aumentar la producción petrolera. Trump anunció una rueda de prensa en Washington para detallar el encuentro.

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping han concluido este jueves en Shenzhen (China) la primera cumbre trilateral de la historia entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China. Tras el encuentro, que se ha producido en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), el presidente ruso ha dicho que ha sido una reunión "franca y productiva" mientras su homólogo estadounidense ha emplazado su parecer a una rueda de prensa en Washington.

Putin, además de señalar haber mantenido una reunión "franca y productiva" con sus homólogos chino y estadounidense, ha señalado este jueves que el presidente Trump parecía genuinamente comprometido con el fin de la guerra en Ucrania.

El líder del Kremlin ha agregado que en la trilateral han abordado la reforma de la ONU, cuestiones de seguridad y la no proliferación nuclear. Tras esto, ha apuntado que las relaciones de Rusia con Estados Unidos podrían mejorar, pero ha afirmado que el enfoque del gobierno de Trump hacia Moscú inspira optimismo. Asimismo, ha destacado que el dialogo con los líderes chino y estadounidense les permitió entenderse mejor y que Rusia, China y EEUU pueden fortalecer la estabilidad global si cooperan de forma constructiva.

Putin aseguró previamente que se le dedicó "mucha atención" a la guerra contra Kyiv por iniciativa del presidente estadounidense y defendió que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional "si cooperan de forma constructiva" como socios y "sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses".

Trump anuncia una rueda de prensa para explicar los detalles

Por su parte, Trump ha anunciado este jueves, mientras volaba a Washington desde Shenzhen (China), que este viernes ofrecerá una rueda de prensa para explicar los detalles de su viaje y su inédito encuentro con Xi Jinping y Putin. "Fue un viaje excelente y de gran trascendencia", ha escrito el mandatario en un breve mensaje de su red Truth Social, en el que ha señalado que la cita con la prensa será en la Casa Blanca.

En esa histórica reunión los mandatarios hablaron sobre la necesidad de que las tres potencias con los mayores arsenales atómicos eviten una escalada nuclear, además de pactar un aumento de la producción petrolera para blindar el suministro energético global. En Shenzhen, los tres líderes también abordaron la guerra de Ucrania, al menos en los encuentros bilaterales que mantuvieron.

En su gira por Asia, Trump también visitó Manila con motivo de la cumbre de la Asociación de Países del Sureste Asiático (ASEAN) para impulsar negocios e inversiones con Filipinas y otros países de la región e impulsar un acuerdo comercial con Tailandia que todavía está pendiente de una firma definitiva.

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