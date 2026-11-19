Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE estuvo en el equipo de Rubalcaba para su cara a cara con Feijóo en 2011. Ahora explica en Más Vale Tarde cómo se prepara un debate de esta envergadura y las claves a tener en cuenta.

En el cara a cara de 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy se ofrecían su apoyo mutuo de forma desinteresada en la lucha contra el terrorismo de ETA. Allí estaba presente Elena Valenciano, que entonces ayudó al candidato del PSOE a preparar el debate.

Más Vale Tarde lo recuerda con ella, que asegura que en aquel debate "parecía otro país" y que "Rubalcaba siempre ofreció su colaboración, incluso estando en la oposición, en la lucha contra ETA y luego él pudo capitanear ese final".

"Eran otros tiempos, era otro tono, era otra gente", comenta Valenciano, que explica los entresijos de la preparación de un debate cara a cara.

"Es mejor llevarlo todo en la cabeza y tener algunas fichas, si acaso", apunta la exvicesecretaria general del PSOE, que considera que "llevar muchos papeles es un error que han cometido varios candidatos".

En su opinión, lo más importante en los debates es "saberse los argumentos", ya que "se trata de no cometer errores". En este sentido, destaca que también hay que "conocer las debilidades del contrario y tus propias fortalezas y explotarlas".

El control del tiempo, el tono y el gesto también son factores a tener en cuenta, así como la educación. Además de todo eso, considera que hay que tener "una bala de plata" por si algo va mal en el debate, "aquella que puede, de alguna manera, romper la estrategia del contrario". En este sentido, señala que para esto "la hemeroteca es fundamental".

Sobre las otras técnicas para desarmar al contrincante, Valenciano cree que "se le pone nervioso, más que mirándole, anulando sus argumentos y demostrando que no se sostienen o son falsos", para lo que es necesaria la habilidad y hasta el humor. De este modo, opina que "un debate crispado no favorece a ninguno de los dos candidatos".

También existen elementos como los bolígrafos en las manos, que Valenciano cree que son peligrosos "porque corres el riesgo de señalar" y la vestimenta, ante lo que explica que hay que optar por colores "que funcionan en la tele", aunque hay candidatos que "no hacen ni caso a los asesores de imagen".

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.