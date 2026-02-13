'Un país para viajárselo' recorre Reus en el año Gaudí, con parada para tomar el clásico aperitivo con vermú

En el año en el que se celebra el centenario de la muerte del artista catalán, visitamos su casa natal y el museo sobre su vida. Allí, encontramos sus obras y hasta una recreación de su taller en Barcelona.

'Un país para viajárselo' recorre Reus, Tarragona, con la excusa perfecta para hacerlo: este es el año Gaudí, en el que se cumple el centenario de la muerte del artista, por lo que nos vamos hasta su ciudad natal, donde visitamos el museo sobre su vida.

Gaudí nació y vivió en Reus hasta los 16 años, cuando se fue a Barcelona para estudiar allí Arquitectura. En el museo sobre el genio catalán encontramos sus obras y todo sobre su infancia, incluidos sus exámenes del colegio, donde tenía algún suspenso. Allí se encuentra incluso una recreación de su taller en Barcelona, donde compaginaba otros trabajos con la Sagrada Familia.

Tras visitar el museo, viene la obligada parada a tomar el Vermú, acompañado de una conserva salada con toque marino. A finales del siglo XIX, había 50 marcas diferentes de vermú en Reus. Y desde entonces, aperitivo y vermú han sido una fórmula ganadora. Para picar, puedes optar por unos berberechos acompañados de una vinagreta con pimentón, unos mejillones de escabeche o las avellanas, que son Denominación de Origen de Reus y buenísimas además para el colesterol

Tras el aperitivo, lo que caracteriza a Reus es el modernismo. Por ello, recorremos una ruta modernista preciosa, de una época de auge económico en la que Reus llegó a ser la segunda ciudad más rica de Cataluña. Entrar a la Casa Navàs es impresionante, un viaje en el tiempo que impresiona a todo aquel que decide visitarla.

