'Un país para viajárselo' descubre Tarragona, una ciudad cargada de historia y con mucho encanto

Luis Calero nos invita a viajar a Tarragona para descubrir la historia de esta ciudad. Una visita en la que es indispensable ver algunos puntos como la Catedral más grande de Cataluña o el anfiteatro frente al Mediterráneo.

Luis Calero aprovecha que es viernes y que en Madrid el lunes 10 de noviembre es festivo para aconsejarnos viajar a Tarragona, en Cataluña. Una ciudad que está cargada de historia y que tiene mucho encanto.

Paco Tovar nos cuenta que se trata de una ciudad milenaria con 2.200 años largos de historia. Además, cuenta con la Catedral más grande de Cataluña y la segunda más importante de España después de la de Toledo.

Uno de los puntos que hay que visitar si viajamos aquí es el Balcón del Mediterráneo, que es el inicio de la Rambla y donde existe la tradición de tocar el hierro para atraer la buena suerte.

En cuanto a la gastronomía, de esta ciudad uno no se puede ir sin probar el romesco, una salsa que sirve para todo, desde mojar pan hasta para el sofrito. En concreto, lleva pimiento, ajo, tomate, pan, almendra y avellana.

Tarraco fue la principal base del Imperio romano en la Península Ibérica. En el anfiteatro que hay frente al Mediterráneo cabían unas 14.000 personas y, como ha explicado M.Reis Fabregat, arqueóloga de NEMESIS, no podían sentarse como quisieran. "Cada uno, según su clase económica y social tenía su lugar", ha señalado. Destacando que arriba del todo, en el gallinero, iban los más pobres y las mujeres.

Por otro lado, otro monumento que visita es el circo romano, que se conserva de forma extraordinaria. "Se hacían carreras de carros. Le llamamos circo pero, para entendernos, sería un hipódromo", ha indicado Reis Fabregat.

Por último, Luis Calero nos muestra la Torre del Petrori, que en época medieval fue palacio real. Lo mejor, las vistas, y es que se pueden observar siglos y siglos de la historia de Tarragona.

