De Ferreras a Resano: 'Lux' llega a laSexta y estas son las reacciones al nuevo disco de Rosalía

La artista catalana Rosalía ha lanzado su nuevo álbum -'Lux'- y los presentadores de laSexta no se han podido resistir a la tentación de escucharlo y dar su opinión al respecto. Cada uno de ellos ha escuchado una canción distinta y en Más Vale Tarde han compartido sus reacciones.

Elena Resano y Jokin Castellón se han quedado sin palabras con 'Magnolias' y 'Dios es un stalker'. 'La Perla' le ha sacado una sonrisa a Ana Cuesta, así como ha exclamado: "¡Guau!". Mientras que, José Yélamo, quien se ha deleitado con 'La rumba del perdón', se ha mostrado como el más expresivo de todos. "Los pelitos de punta tengo me ha encantado, la verdad. Espectacular", ha afirmado.

Pese a que la nota general parece haber sido buena, Antonio García Ferreras ha sido el único que se ha mostrado dubitativo. Al conductor de 'Al Rojo Vivo' le ha tocado 'Mio Cristo Piange Diamanti' y su reacción es todo un enigma. "Emmmm", ha reaccionado.

Con todo, el nuevo disco de Rosalía ya está disponible en todas las plataformas y la crítica lo ha descrito como una auténtica reinvención de la artista. Su lanzamiento no ha estado exento de polémica, ya que 'Reliquia', uno de los temas, se filtró durante unos minutos por error. Lo mismo ocurrió con el álbum completo el pasado miércoles.

