Pedro Águeda, sobre las listas de espera médicas: "A Madrid hay que exigirle más"

En los hospitales de la Comunidad de Madrid han comenzado a citar a pacientes durante la madrugada para hacerles pruebas médicas para así reducir las listas de espera. Esto ha generado quejas entre los pacientes ya que, como denuncian, si no aceptan esas citas tienen que esperar meses hasta que pueden hacerse la prueba.

Pedro Águeda expone que él prefiere tener que ir al hospital de madrugada para hacerse una prueba en lugar de no hacerla. "No es la situación ideal y, muchísimo menos, para las personas que no pueden desplazarse y que eso se debería acompañar con este nuevo sistema de citas", indica.

A pesar de ello, Águeda señala que a Madrid se le debería exigir más. "No se puede comparar comunidades por días de espera", expone el periodista, "a Madrid y a Cataluña". Considera que se le debe exigir más porque son comunidades más ricas, "algo con lo que saca pecho, por ejemplo, su presidenta y su gobierno".

"Si esta comunidad autónoma crea riqueza que tenga una mejor sanidad", afirma. María Claver replica que "mientras que Madrid tiene 49 días de espera, hay 118 días de media nacional y Cataluña 148 días de espera".

