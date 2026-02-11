Desde pagar sin tarjeta hasta recuperar la visión en personas ciegas: la implantación de microchips en humanos ya es una realidad en España

El 'biohacking' está cada vez más presente y ya hay más de 100.000 personas en todo el mundo con microchips injertados en el cuerpo. En algunos casos, permite a personas con problemas de visión paliar su discapacidad.

La tecnología del 'biohacking', que implica la implantación de microchips en el cuerpo, está ganando popularidad, especialmente en Suecia, donde unas 5.000 personas ya la utilizan. Alejandro Pino, de la empresa Dsruptive, explica que estos microchips, del tamaño de un grano de arroz, se usan para identificación y almacenamiento de datos importantes, como contactos de emergencia y alergias. En España, Neil Harbisson, el primer ciborg español, ha utilizado esta tecnología para superar su daltonismo, convirtiendo colores en sonidos gracias a una antena implantada en su cráneo. Además, investigaciones en la Universidad de Elche permiten a personas ciegas recuperar visión parcial mediante implantes cerebrales que interpretan señales visuales, mejorando su calidad de vida.

La tecnología avanza a marchas forzadas y ya hay quien está dejando atrás los teléfonos móviles y las tarjetas para llevar toda su información dentro de su propio cuerpo. La implantación de microchips, técnica conocida como 'biohacking' es ya una realidad para unas 5.000 personas en Suecia, el país más avanzado del planeta en esta tecnología, unas 100.000 en todo el mundo.

Alejandro Pino, jefe de software de la empres Dsruptive, explica a Más Vale Tarde los tipos de microchips que se pueden introducir en el cuerpo: "Tenemos algunos que se implantan en la mano y son, sobre todo, para identificación. Hay otros chips de temperatura que están en el abdomen, el brazo o en el pecho, para guardar la información que queramos".

En su caso, lleva un microchip injertado en el pecho que guarda datos que pueden ser muy útiles en caso de emergencia: "Escaneando mi implante podéis tener información de a quién llamar o sobre las alergias que pueda tener".

"Los chips tienen el tamaño de un grano de arroz, un centímetro de largo por tres milímetros de ancho, y están hecho con materiales biocompatibles", añade, aunque aclara que su compañía está trabajando para fabricar microchips todavía más pequeños.

Neil Harbisson, el primer ciborg español

Esta tecnología ya se aplica en España. Neil Harbisson, catalán de familia irlandesa, utilizó el 'biohacking' para superar sus problemas de visión. "Yo veo en escala de gris, y por eso con una antena puedo escuchar los colores, convirtiendo la frecuencia de luz en un sonido", relata.

"Me perforan el cráneo, me introdujeron el chip estando despierto para poder conectar la antena", explica, detallando cómo fue la operación que le permitió acceder a los colores. Ahora, utiliza toda esa información para crear música.

El 'biohacking' permite que las personas ciegas recuperen la visión

En el caso de Neil Harbisson, los microchips le permitieron ver los colores, pero a otras muchas personas, esta tecnología les ha permitido, directamente, ver. Eduardo Fernández Jover ha dirigido una investigación en la Universidad de Elche que hace que las personas ciegas recuperen visión con un implante cerebral.

"Se implanta la matriz de microelectrodos en el cerebro para ir a las neuronas, que reciben la información", explica Fernández Jover. "El sistema completo consta de unas gafas con una cámara de vídeo que envía pulsos a las neuronas para que la persona interprete lo que hay en el exterior", añade.

Con este sistema, las personas no tienen una visión similar a la de las personas que gozan de una buena salud visual, pero les permite acumular una gran cantidad de información sobre todo lo que les rodea. "No pretendemos devolver la visión a nadie, pero implementamos una tecnología que ayuda en la mejora de la calidad de vida de estas personas", zanja Eduardo Fernández Jover.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.