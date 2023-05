El caso del médico y su mujer detenidos el pasado mes de marzo en Colmenar Viejo (Madrid) por maltratar a sus ocho hijos menores sigue aportando testimonios muy crudos. El último, el que habría hecho la hija de 14 años frente a la jueza, y al que ha podido tener acceso el periódico 'El Mundo'.

Además de confirmar que sufrían maltrato y abusos por parte de su padre, la chica ha explicado ahora que su progenitor les obligaba a ver pornografía y a representarlo. Incluso, habla de posibles tocamientos.

Estas declaraciones son nuevas, y aportan información diferente a la que la menor habría declarado durante la investigación de la Guardia Civil. "Nos obligó a ver vídeos pornográficos. Me pidió que lo representase con él. Yo me negué todas las veces. Se levantó y me dio una paliza por negarme", ha explicado ahora la hija.

El duro relato no queda ahí. "Me empieza a tocar ahí abajo porque, según él, había tenido relaciones sexuales", ha narrado la joven delante de la jueza. Después de estas situaciones, el padre les amenazaba para que no lo contasen: "Literalmente nos decía: 'Si tú cuentas algo de lo que pasa fuera, te mato'".

La menor también ha insistido en la inocencia de su madre, a la que dice que quiere mucho y con la que está deseando volver a casa, según habría explicado a la jueza.