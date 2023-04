Una de las menores residente en la 'casa de los horrores' ha explicado ante el juez los malos tratos a los que sus padres la sometían junto a sus hermanos en su casa de Colmenar Viejo.

La pequeña, de 15 años, ha repetido todo lo que ya le había contado a los agentes: que su padre les pegaba palizas, y que su madre no ejercía ningún tipo de maltrato, que de hecho, está deseando volver a vivir con ella.

Esta es la versión que también sostiene la propia progenitora, que afirma que nunca ejerció contra ellos castigos físicos. "Nunca he sido maltratada. La situación me supera. Yo soy una buena madre, señoría. Me dedico 24 horas al día, 365 días al año. Yo no trabajo desde hace 16 años, solo me dedico a casa. Discutir, discutimos.. pues como una familia normal. Les ponemos a pensar o les quito los juguetes", ha explicado.

"Aunque esta señora no ha maltratado a los niños, ha permitido que lo hiciera él", ha aseverado el abogado Juan Manuel Medina, que ha asegurado que cuando "un padre o una madre presencia malos tratos del otro progenitor tiene que tomar medidas inmediatamente".