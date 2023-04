Seguimos conociendo detalles de la investigación que rodea a las condiciones en las que se encontró a ocho niños maltratados por su padre en una casa de Colmenar Viejo. El jefe de investigación de laSexta, Manuel Marlasca, habla de las declaraciones que hicieron los tres hermanos de mayor edad, si bien cabe recordar que los ocho comprenden edades entre los 8 y los 14 años.

Uno de ellos dijo lo siguiente: "Nos desnudaba a mi hermana y a mí, nos empezó a dar con el rodillo de cocinar y dijo que no iba a parar hasta que no le dijéramos quién había sido". Eso a lo que se refería el padre era que los pequeños estaban viendo Pokémon en la televisión, una serie que no le gustaba al padre.

"Se enfadó y me empezó a dar con un martillo en la cabeza, o a veces en la mano", añadieron, explicando que su padre no les deja ver la televisión porque "hay cosas raras". Como recuerda Marlasca, hay un componente religioso y espiritual que parece estar detrás de la animadversión del padre hacia la televisión.

"Mamá se ponía nerviosa, intentaba tranquilizar a mi padre o pararla y mi padre la retiraba y le decía que le dejara en paz, que ella tenía la culpa de todo. Mi madre no podía hacer nada", añaden en sus testimonios.

Si algo decía su madre es que, cuando cumpliesen los 18 años, podrían irse de casa, como ya hizo la mayor de los nueve hermanos cuando cumplió la mayoría de edad. "No podemos seguir así, pero mi madre nos dice: 'Aguantad, aguantad hasta los 18 que os vayáis de casa'", decía la madre.

También han contado que el padre no se centraba en los más pequeños, sino que lo hacía con los más mayores dentro del grupo de menores, a los que llegó a meter en un sótano. Todos los críos vivían en el espacio de una habitación.