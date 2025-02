Pablo Ojeda muestra cómo elaborar unos pimientos rellenos de pollo: la receta paso a paso

El pimiento se convierte en el protagonista de la sección de nutrición de Pablo Ojeda. El nutricionista comparte con Iñaki López y Cristina Pardo una receta en la que se utiliza este producto como 'recipiente': unos pimientos rellenos de pollo.

El nutricionista comienza su receta elaborando el relleno. Primero, saltea un poco de ajo y cebolla picados en una sartén. Ojeda añade a la sartén unas tiras de pollo que estaban previamente cocinadas. Como explica, pueden encontrarse en muchos supermercados pero también se puede hacer en casa.

Seguidamente, añade un poco de mantequilla. Esta elección sorprende a Iñaki. Cuando esta se ha derretido, añade cuatro cucharadas de harina. También se podría usar una harina integral. "La harina integral equivale a un tercio de la harina normal", explica Ojeda. Después añade leche para elaborar una 'pseudobechamel'. El nutricionista añade una pizca de sal y de nuez moscada.

Pablo recomienda no dejar de remover ya que se debe conseguir crear una pasta y no se queme. Mientras, el nutricionista parte varios pimientos por la mitad para crear el recipiente para su relleno de pollo. Pablo añade el relleno al interior del pimiento y pone queso por encima. El pimiento debe hornearse durante 20 minutos a 180 grados. "Muy limpio de comer no parece pero tiene una pinta...", afirma Iñaki al verlo. Tanto el presentador como Cristina están de acuerdo en valorar el plato como delicioso.