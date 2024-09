Más Vale Tarde entrevista a Isadora Puiggené, autora de 'Pacto con el Diablo', un libro en el que desgrana el estilo de vida del cantante de 'The Rolling Stones', Mick Jagger, tras el que se oculta el secreto de su vitalidad a los 81 años.

Entre sus hábitos de vida saludable se encuentra el hecho de que no come nada de azúcares a partir de las seis de la tarde. "A partir de esa hora tomar alimentos que lleven mucho azúcar te puede despejar y no ayudar a descansar, y tan importante es el ejercicio y la alimentación como descansar las horas adecuadas".

A propósito de esto, Pablo Ojeda explica que no es bueno tomar azúcar o comidas pesadas por la tarde: "Llevamos de evolución un millón de años y cuando caía la noche nos íbamos a dormir", recuerda el nutricionista, que apunta que "cuando llegan las seis o siete de la noche, tu metabolismo desciende y cuando metes este tipo de azúcares tu cuerpo sufre más".