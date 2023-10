Macarena Olona asegura en su nuevo libro que Vox habría desviado 11 millones de euros de dinero público. Una grave acusación contra el que fuera su partido que, según asegura la exdiputada, de momento no le ha costado ninguna demanda judicial: "A la fecha desde luego a mí no me consta", afirma en Más Vale Tarde.

Olona, en cualquier caso, mantiene su acusación y reta a su antigua formación: "Solamente hay dos caminos posibles ante mis afirmaciones: o que me lleven a los tribunales si estoy mintiendo o que si estoy diciendo la verdad saquen los papeles". La exdirigente de ultraderecha abunda que "es todo un entramado empresarial el que se ha montado sobre Vox": "En la actualidad, lo que se ha hecho con Vox es un negocio, el negocio del patriotismo", sostiene.

Durante la entrevista, la exdirigente de Vox cita también con nombre y apellidos a los presuntos "beneficiarios" de ese "negocio del patriotismo": "Está Santiago Abascal, como presidente y patrono vitalicio de esa fundación privada, con nombres y apellidos, de por vida, y está lo que yo denomino el 'clan Intereconomía': Kiko Méndez-Monasterio, Gabriel Ariza, hijo del también beneficiado Julio Ariza", detalla.