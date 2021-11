El virólogo José Antonio López Guerrero ha querido desmentir en Más Vale Tarde uno de los muchos bulos que intentan difundir los antivacunas de la COVID-19 en un escenario tan complejo y peligroso como el que vive España actualmente. Uno de los argumentos que esgrimen, sobre todo los ideológicos -contra los que no se va a poder luchar- es que las vacunas no evitan la transmisión del virus. Entonces ¿para qué ponerlas, exigirlas?".

Una afirmación que López Guerrero ha querido desmentir de forma tajante: "Eso es una falacia, no es verdad. Las vacunas sí inhiben la transmision del virus. Es cierto que no al 100%, porque no son esterilizantes". En este sentido, ha explicado que hay estudios donde se determina que "el 80% de los que transmiten el virus son no vacunados, y que el 80% de los que se infectan son no vacunados".

Así, ha aprovechado esta cuestión para poner en valor medidas como el pasaporte COVID. "Por una parte, voy mucho más seguro a un local donde me han exigido pasaporte COVID. Por otra, ejerce una presión sobre aquellos indecisos que están viendo información cruzada". Y es que seguir luchando contra una pandemia que parece no tener fin aparente parece ser más complicado que nunca atendiendo a los porcentajes de la población que rechazan la vacuna.

"Con la transmisión del virus haya entre la población, obviamente la posibilidad de muerte va a estar ahí", ha expuesto el virólogo, que ha puesto de ejemplo la situación que se está viviendo en Estados Unidos por esta cuestión: "Tienen tan claro que la decisión de vacunarse o no depende de si eres republicano o democrata que tienen que echar mano de los niños de 12 años para vacunarles casi obligatoriamente. Suben así el porcentaje de vacunados porque no van a llegar a un porcentaje de seguridad por esta vía de la voluntariedad".