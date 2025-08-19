Ana Polo, experta en realeza europea: "No hay ningún caso con tantos delitos como los del hijo de la princesa de Noruega" 

La Casa Real noruega se enfrenta a una grave polémica tras conocerse que Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, ha sido acusado de 32 delitos, incluidos cuatro presuntas violaciones, según informó la Fiscalía General de Noruega.

Además de los casos de violación, Høiby se enfrenta a cargos por maltrato, grabación de imágenes sin consentimiento, amenazas de muerte y agresión a un agente, entre otros.

Más Vale Tarde conectó en directo con Ana Polo, experta en realeza europea, para analizar la repercusión mediática de la noticia.

"Rastreando en las hemerotecas cuesta encontrar a un personaje semejante, aunque también os tengo que decir que muchas casas reales también tienen lo suyo. No olvidemos todos los problemas que ha tenido Andrés de Inglaterra por el famoso caso Epstein. Pero en ningún caso estaríamos hablando de tantos delitos", comenta la periodista.

Asimismo, Polo adelantó que el abogado de Marius Borg Høiby acaba de emitir un comunicado en el que asegura que su cliente "niega las acusaciones más graves", las relacionadas con las presuntas cuatro violaciones, aunque "sí puede asumir algunos de los cargos más 'ligeros'".

Por otro lado, la experta en realeza europea recordó que el escándalo de Høiby "empezó el año pasado", cuando el joven "reconoció que tenía un problema con el alcohol y las drogas" y también admitió que "había agredido a su entonces pareja".

"En Noruega están perplejos por esta situación y por la reacción de la Casa Real. Todo el mundo apunta a Mette-Marit. La prensa le está echando la culpa por haber sobreprotegido a su hijo", concluye Ana Polo.