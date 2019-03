El diputado general de Bizkaia veta a la Selección en San Mamés

El nuevo San Mamés, sede de la Eurocopa 2020. De momento es sólo una posibilidad, pero al diputado general de Bizkaia no le gusta. "Me gustaría que la Selección jugara en San Mamés, pero de una manera normalizada. Hoy poy hoy no se dan las condiciones objetivas para ello", ha asegurado José Luis Bilbao, presidente de la Diputación Foral de Bizkaia.

No es sólo una opinión política, en la calle este partido tampoco convence a muchos. "No me veo acudiendo al estado ni animando a la Selección", asegura un ciudadano.

La Selección Española de fútbol jugó seis veces en el antiguo San Mamés. La última en 1967. Otros sí sueñan con ver a la Selección jugar en el nuevo estadio. "No hay que sacar las cosas de contexto: el deporte es el deporte", opina otro ciudadano.