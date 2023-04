Bárbara Rey se abría en canal en el último episodio de 'Una vida Bárbara', donde explicaba la violencia machista al que la sometió Ángel Cristo tanto antes como después de su matrimonio. En el vídeo sobre estas líneas, relataba cómo un fortuito encuentro con Paquirri en el aeropuerto sería el inicio del maltrato de su marido: "Cuando se lo conté, ahí fue la primera vez que dio una bofetada que me tiró al suelo", explica.

La violencia por parte de Ángel Cristo se normalizó hasta el punto de que, cuenta Bárbara Rey, "la noche que me quedé embarazada mi marido por poco me mata". "Al día siguiente estaba en la cama y quiso estar conmigo y como para decirle que no, qué miedo le tenía, y me quedé embarazada", afirma.

La vedette asegura que vivía atemorizada y se emociona cuando cuenta que esas vejaciones, humillaciones y maltrato no solo era físico, sino también psicológico: "No quería que me tocara, la cama nuestra era de dos metros y yo dormía en una esquina. Él se daba cuenta, me insultaba y me decía '¿qué te pasa p***, que no quieres que te toque yo, que te gustan los que te pagan, verdad?", comentaba entre lágrimas.