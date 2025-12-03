Monrosi reflexiona sobre Sánchez y los escándalos del PSOE: "Al principio estaba solo y echó mano de lo que quedaba"

"Se puede decir que lo de Ábalos, Cerdán y Koldo no lo sabía, pero lo de Salazar, al menos desde el mes de julio, sí lo sabían", afirma rotundo el periodista José Enrique Monrosi en este vídeo.

El PSOE ha convocado esta noche una reunión para abordar el escándalo de Paco Salazar y las denuncias contra él por acoso sexual, tras las informaciones de 'elDiario.es'.

Respecto a este nuevo escándalo, Ramoncín destaca la "puntería" del PSOE a la hora de escoger los altos cargos cuando "hasta para conducir te hacen un examen para saber si estás capacitado para llevarlo". Por ello, defiende que aquellos que vayan a desempeñar determinados cargos "sean estudiados" por un equipo psicológico para ver "qué tipo de personas son".

La "explicación originaria", según José Enrique Monrosi, sería que "al principio, Pedro Sánchez estaba solo contra el aparato del Partido Socialista", de manera que "para ser secretario general echó mano de lo que quedaba".

"¿Y qué era lo que quedaba? Paco Salazar, Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos", comenta el periodista, para el que "se puede decir que lo de Ábalos, Cerdán y Koldo no lo sabía, pero lo de Salazar, al menos desde el mes de julio, sí lo sabían".

