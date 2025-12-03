Emiliano García-Page reclama a Pedro Sánchez que convoque elecciones: "La única salida decente es la democrática"

Los detealles En el evento organizado por 'The Objective', el presidente de Castilla-La Mancha ha lanzado su advertencia para el horizonte político: "El 2026, o cambia de perspectiva, o puede ir a peor. Debe ofrecernos algo distinto en el 50º aniversario de la Transición".

Hace apenas unos minutos, Emiliano García-Page ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque elecciones. Lo ha hecho durante el evento 'Perspectivas 2026', organizado por 'The Objective', un foro en el que diversos ponentes analizan los grandes retos del próximo curso en materia financiera, de sostenibilidad, empleo y geopolítica. El presidente de Castilla-La Mancha ha inaugurado la jornada, cuya clausura correrá a cargo de Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, Page ha dibujado un panorama político preocupante de cara a los próximos años. Sobre las perspectivas para 2026, ha hablado de un "ambiente espeso, enfrentado", y ha advertido: "El 2026, o se produce un cambio de perspectiva, o puede ir a peor. El 2026 nos tiene que ofrecer perspectivas por los 50 años del inicio de la Transición".

El presidente castellanomanchego ha endurecido el tono al analizar el clima actual, que considera deteriorado de forma deliberada: "El odio que hoy circula es un odio buscado, de arriba a abajo, por la falta de liderazgo". También ha señalado la extensión de la polarización: "El nivel de frentismo artificial afecta a todos, también a los medios".

Para Page, el sistema político atraviesa un bloqueo profundo: "La situación política actual es un laberinto sin salida. No la hay en Moncloa". Y ha reivindicado la necesidad de recuperar la esencia del ejercicio público: "Hay que retomar que la política no es un fin en sí mismo. Estamos atrapados en el relativismo".

Y ha dicho que, ante este panorama, "la única salida decente es la democrática".

En ese escenario, ha confesado cuál sería su deseo para el país: "¿Qué desearía? Arrinconar al populismo que se nos coló desde 2007/2008".

Y ha cerrado con una llamada a una política basada en méritos, no en el desgaste del adversario: "Sería razonable que los partidos aspiraran a que los voten por sus méritos, y no por los desméritos de los otros".

