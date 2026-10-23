El ático del Gobierno de Ayuso se queda sin comprador por segunda vez y lo deja a la venta de forma permanente

Los detalles Planifica Madrid mantendrá el mismo precio de salida de casi 6,7 millones de euros más impuestos para este piso de lujo de Chamberí.

La empresa pública Planifica Madrid ha puesto en venta de forma indefinida un polémico ático en Chamberí, adquirido en abril por 6,3 millones de euros. La primera licitación para venderlo quedó desierta y la mesa técnica ha decidido prorrogar su venta al mismo precio inicial de 6.694.201 euros más impuestos, tras no recibir ofertas. El inmueble, de 481 metros cuadrados, se compró para usarlo temporalmente como despacho mientras se reformaba la Real Casa de Correos, pero tras la polémica, se decidió venderlo para destinar los fondos a la reconstrucción tras los incendios en la Sierra Oeste. Toda la información sigue disponible en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.

La empresa pública Planifica Madrid ha puesto en venta de forma permanente el polémico ático de General Martínez Campos 35, en el barrio de Chamberí, que compró en abril por 6,3 millones de euros y que ya intentó enajenar sin éxito en una primera licitación que quedó desierta, después de que no haya constatado de nuevo ofertas para su compra.

La mesa técnica ha acordado la prórroga de venta del piso, que mantiene el mismo precio de salida que en ese proceso, 6.694.201 euros más impuestos, tras haber certificado que no se ha presentado ninguna oferta dentro del plazo inicial de vigencia de la oferta una vez concluido el pasado 21 de octubre el plazo de presentación.

Toda la información y las características técnicas del mismo continúan publicadas en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid. El inmueble es un ático de uso residencial y 481 metros cuadrados, de los que 99 son de terraza, según sus datos catastrales.

Planifica Madrid lo compró en abril, pero la operación no fue revelada hasta que 'El País' la sacó a la luz el pasado 29 de julio. El Ejecutivo madrileño sostuvo que el inmueble iba a utilizarse como despacho temporal, mientras estaba en obras la Real Casa de Correos. Sin embargo, al conocerse la polémica, anunció que vendería el piso con el objetivo de destinar esos fondos a la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste.

Según la documentación que publicó la Comunidad de Madrid, el fin del ático consistía en disponer "un inmueble institucional" con una zona de trabajo y "un área de descanso", y que sirviera como "alojamiento ocasional" para autoridades de la región o que estuvieran en visita oficial.

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