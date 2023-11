Una asociación de pacientes británicos ha denunciado al Ministerio de Sanidad español por los efectos secundarios del medicamento Nolotil. Sin embargo, Francisco Zaragoza, portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, aclara que el principio activo, el metamizol, "es un medicamento que viene utilizándose desde antiguo", indicado para el dolor y la fiebre: "Hay miles y miles de personas que han tomado este producto y no he visto que esos efectos adversos sean abundantes, ni muchísimo menos", incide.

"Un medicamento tiene siempre un riesgo", recuerda en cualquier caso el experto, que señala en Más Vale Tarde que son las agencias reguladoras quienes evalúan el "balance beneficio-riesgo" y, en su caso, autorizan los fármacos.

En cuanto a la citada demanda, Zaragoza explica que se basa en "estudios que sugieren que en algún tipo de población, estos efectos, la agranulocitosis [número bajo de un tipo de glóbulo blanco en la sangre] y una posible alergia que puede ser importante". "Parece que surge más en pacientes nórdicos que en pacientes del sur de Europa", indica el experto, que añade que "en consecuencia, lo que han hecho los responsables ha sido detenerlo y estudiarlo seriamente".

"De momento en España yo esto no lo he visto y tampoco he visto estudios serios", insiste en cualquier caso el farmacéutico. "Solamente he visto notas de prensa de lo que todos sabemos, porque, efectivamente, esto es conocido desde hace muchísimo tiempo", agrega. Así, Zaragoza concluye que "en España no parece que haya que generar ninguna alarma porque todo esto está contrastado, la ficha técnica ya lo recoge y por tanto las advertencias que se hacen también van en este sentido".