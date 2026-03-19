Mayte Alcaraz, sobre Vox: "Por el agujerito vemos mezquindades donde el interés por los ciudadanos brilla por su ausencia"

Mayte Alcaraz reflexiona en este vídeo sobre la escalada en la guerra interna de Vox, con acusaciones de irregularidades financieras, lo que según la periodista "demuestra que hay muchas cosas que ocultar".

La guerra interna en Vox se intensifica. Mientras Gallardo denuncia una campaña contra él dentro del partido tras sugerir irregularidades financieras, hoy se han conocido unos correos de Ignacio Garriga a Javier Ortega Smith en los que se pone en evidencia cómo se las gastan en la formación de extrema derecha.

Denuncias que Iñaki López cree que habrían sido "bonitas" cuando los purgados estaban dentro del partido, pero que ahora "pierden un poco de gas". Cristina Almeida, por su parte, señala que en Vox "no vinieron a cambiar las miserias, sino a hacer la riqueza".

Mayte Alcaraz considera que la guerra interna en Vox ha "escalado mucho" tras las declaraciones de Gallardo en las que hablaba de que la mujer de Abascal cobraba de Vox. Algo que, según la periodista, "demuestra que van en serio, que hay muchas cosas que ocultar".

Mayte señala que Vox, "un partido que vino a dar lecciones, a decir que otros partidos robaban", cuando se abre "por la mirilla un agujerito" por medio de las personas depuradas, "lo que estamos viendo es mezquindades donde los intereses de los ciudadanos brillan por su ausencia".

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