El fuego entre Zamora y Ourense avanza descontrolado y obliga a desalojar a más de 1.700 personas

Los detalles El fuego procedente de Ourense ha entrado en la provincia de Zamora por distintos puntos. Los trabajos de extinción se han centrado durante la noche en salvar viviendas amenazadas por las llamas.

El incendio que comenzó en Ourense sigue avanzando descontrolado en la provincia de Zamora, donde durante la noche se centraron los esfuerzos en proteger viviendas amenazadas por las llamas. Aunque el fuego no ha alcanzado ninguna casa, ha obligado a desalojar a más de 1.700 personas en la comarca de Alta Sanabria. Las labores de extinción, ahora a cargo de las cuadrillas diurnas, dependen de la dirección del viento. El incendio de Castromil, clasificado como Índice de Gravedad Potencial 2, ha mostrado resultados desiguales en las maniobras de control, con algunos éxitos y suspensiones por riesgo en zonas específicas.

El fuego que entró desde Ourense continúa su avance por la provincia de Zamora y sigue descontrolado. Allí, los trabajos de extinción se han centrado durante la noche del jueves al viernes en salvar algunas casas amenazadas por las llamas en los municipios zamoranos desalojados por el incendioque ha llegado a esta provincia desde la vecina Ourense, según fuentes del operativo citadas por Efe.

Por el momento, el fuego no ha llegado a ninguna vivienda pero sigue "descontrolado", con muchos focos en la provincia gallega y con dos frentes que han avanzado por los valles de Hermisende y de Pías, en la comarca zamorana de la Alta Sanabria, donde ha habido que desalojar a más de 1.700 personas.

Los medios nocturnos han recibido ya este viernes el relevo de las cuadrillas terrestres diurnas y las labores de extinción en la provincia de Zamora están pendientes de la dirección del viento para ver el avance de las llamas, que en esta provincia afecta a arbolado de roble y pino, además de terrenos de monte bajo.

El denominado incendio de Castromil sigue así sin control, tras una noche de trabajos de "riesgo" en la que se han suspendido maniobras de fuego técnico en una zona, aunque los resultados en otras han sido "satisfactorios". El director técnico de Extinción de este incendio, Miguel García Rodríguez, citado por Europa Press, ha informado de que durante la noche el fuego procedente de Ourense ha entrado en la provincia de Zamora por distintos puntos y las maniobras para combatirlo han tenido un resultado "desigual".

En concreto, durante la noche se ha realizado fuego técnico en la zona de Castromil, Villanueva de la Sierra y Villaseca, con resultados "satisfactorios" en estas dos últimas localidades, pero en la primera hubo que suspender la maniobra debido al "riesgo" para los efectivos por las condiciones de humedad, temperatura y velocidad del viento, que "dificultaba y ponían en riesgo" a los miembros del operativo.

Este incendio está declarado Índice de Gravedad Potencial 2 y afecta a la provincia de Zamora desde el jueves, jornada en la que Protección Civil de Castilla y León envió un mensaje ES Alert para informar sobre la evacuación de poblaciones de la zona.