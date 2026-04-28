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Drogas al volante: el 16% de los conductores fallecidos en la carretera dan positivo en cannabis o cocaína

¿Por qué es importante? Cada vez hay más controles como estos a pie de carretera, aleatorios y situados en zonas estratégicas. Pero las aseguradoras e instituciones piden que se refuercen aún más estos puntos.

Drogas al volante: el 16% de los conductores fallecidos en la carretera dan positivo en cannabis o cocaína

Es el dato que más nos ha sorprendido este martes en relación a la seguridad en nuestra sociedad. Porque uno de cada seis muertos al volante en España da positivo en drogas.

El alcohol es la sustancia más mortal entre los conductores. Es una realidad que conocemos, pero las drogas no se quedan un poco olvidadas y eso que el 16% de los conductores fallecidos en la carretera habían consumido drogas. Sobre todo, cannabis y cocaína, pero también otras como la anfetamina o la ketamina.

Y lo peor, según los expertos, es que cada vez es más frecuente encontrarte con gente drogada al volante.

Pero no solo ocurre cuando se conduce. Entre los peatones fallecidos, un 11% también había consumido estupefacientes. En ellos, de nuevo, se detecta el cannabis.

Por eso, cada vez hay más controles como estos a pie de carretera, aleatorios y situados en zonas estratégicas. "Ha dado positivo en THC", le comunica un agente al infractor, que solo acierta a preguntar: "¿Eso es marihuana no?".

Las aseguradoras e instituciones piden que se refuercen los controles, porque toda prevención es poca, ya que, consumir drogas al volante solo puede acabar de la peor manera.

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