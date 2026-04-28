La mayoría de los diputados son propietarios: el 85% tiene una vivienda o más en propiedad frente al 74% de los ciudadanos

¿Cuántas viviendas tienen los diputados del Congreso? Respondemos a esta pregunta tras las críticas de Sumar al Partido Socialista, en concreto contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por no haber apoyado lo suficiente la aprobación de la prórroga del alquiler.

Este martes se evidenció un nuevo conflicto en el Gobierno de coalición debido al fracaso en la aprobación del decreto de medidas de vivienda, como la prórroga de contratos de alquiler, en el Congreso por falta de apoyos. Junts votó en contra y el PNV se abstuvo, mientras que Sumar responsabilizó al PSOE, señalando a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por no esforzarse lo suficiente. Además, se cuestionó la cantidad de propiedades de los diputados: 297 de 350 poseen al menos una vivienda, superando el promedio nacional. El Partido Popular lidera con 226 viviendas, seguido por el PSOE con 207.

Este martes hemos vivido un nuevo enfrentamiento dentro del Gobierno de coalición. Porque el decreto con las medidas de vivienda, como la El Gobierno suma otro fracaso con la caída de la prórroga del alquiler por el 'no' de Junts y la abstención del PNV en el Congreso. No hay los apoyos suficientes.

Junts adelantó que votaría "no" y el PNV que usarían su abstención. Pero Sumar ha culpado de la caída de la prórroga del alquiler al PSOE. No han escondido su enfado y no han tenido ningún problema en señalar al Partido Socialista y, en concreto, a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. Aseguran que no se han esforzado demasiado en sacar adelante este decreto. Y hay más, porque han acusado a la ministra de Vivienda de "no ser valiente" y de no tomar las medidas que hay que tomar.

"Nos han dejado solas en esta negociación de la prórroga. El Ministerio de Vivienda no está haciendo el trabajo", ha dicho la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi. Desde Compromís, han ido un paso más allá y han acusado a la ministra de Vivienda de ser "una gran tenedora de pisos".

¿cuántas viviendas tienen los diputados?

Por ello, nos hemos hecho una pregunta: ¿cuántas viviendas tienen los diputados del Congreso? Aunque primero vamos a aclarar las posesiones inmobiliarias de Isabel Rodríguez: un apartamento en alquiler asequible, dos hipotecas compartidas con su marido en Ciudad Real y un trastero.

Pero si miramos dentro del Congreso, descubrimos que la mayoría de los diputados son propietarios. En teoría, deben ser un reflejo de la sociedad española, pero de los 350 diputados que conforman el hemiciclo, 297 tienen una vivienda o más de una. Esto supone el 85% del total de la Cámara Baja; mientras que entre los ciudadanos el porcentaje es del 74%, diez puntos menos.

Por partidos, según los datos del portal de transparencia del Congreso, estos son los datos: el Partido Popular, con 137 diputados, suma 226 viviendas. Además, encontramos el caso de una gran tenedora: María de las Mercedes Cantalapiedra, que figura como propietaria de 19 viviendas.

En el caso del PSOE, tenemos otra gran tenedora: María Merche Perea, que tiene 13 residencias. En todo el PSOE constan 207 viviendas.

VOX tiene 38 con 33 diputados, Sumar 25, Junts 10 y el PNV cinco. Sin olvidar las nueve de Bildu, cuatro de ERC y una para Compromís y Podemos respectivamente.

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