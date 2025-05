El mayor miedo de Pablo Ojeda tras superar su adicción al juego: "Soy ludópata, el día que me relaje vuelvo a jugar"

El nutricionista Pablo Ojeda visitó al plató de Más Vale Tarde para compartir su experiencia con la ludopatía, una adicción que ha marcado su vida. En este vídeo, habló abiertamente de cómo se inició en el juego y del proceso que vivió para superarlo, una historia que ha plasmado con detalle en su libro 'Cuando me alimenté del juego'.

Ojeda llegó a necesitar ingreso en un centro de rehabilitación para tratar su adicción. Aunque hoy en día está recuperado, reconoce que no puede bajar la guardia. "A mi madre no le gusta escuchar eso", comenta, "soy ludópata, me encantaría decirte otra cosa, pero es mi realidad".

Durante la entrevista, el nutricionista explicó que su mente "es compulsiva" y que la recuperación no consiste en eliminar del todo el deseo, sino en aprender a convivir con él. "Lo único que aprendemos es a vivir sin jugar", asegura. "Porque tenemos muchas herramientas y, al final, los que nos rehabilitamos conseguimos identificar nuestras debilidades porque las podemos convertir en fortalezas".

Sobre cómo afecta esta adicción a nivel mental, Ojeda fue claro: es difícil de entender desde fuera. "Comprender la mente de un adicto, no funciona igual que la de otra persona", afirmó.

Finalmente, cuando Cristina Pardo le preguntó si puede jugar a las cartas o participar en juegos de mesa, Pablo fue rotundo: "Poder puedo, nadie me lo prohíbe, pero estoy sembrando la semilla del mal".