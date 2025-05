El sentido abrazo de Cristina Pardo e Iñaki López a Pablo Ojeda tras confesar en directo su adicción al juego

Pablo Ojeda visita Más Vale Tarde para presentar 'Cuando me alimenté del juego'. En este libro, el nutricionista de Más Vale Tarde cuenta como se inició su adicción al juego, todo lo que vivió y cómo fue su recuperación. En él también comparte duras anécdota que muchas personas de su entorno desconocían.

Como cuenta el nutricionista, él siempre fue muy abierto con respecto a su ludopatía "y no tengo problema" pero, como añade, "no saben los episodios que he pasado, no lo sabe nadie, y están aquí relatados de una manera escalofriante". "¿Es una forma de pedir perdón a toda esa gente que pasó por tu vida, trató incluso de ayudarte y salió rebotada?", pregunta Iñaki López.

"Es una manera de pedir perdón y también lo he hecho por terapia", comparte Ojeda, "de una manera muy egoísta a mí me ayuda mucho seguir escribiendo y seguir conectado". Cristina Pardo afirma, tras las palabras de Pablo, que ella coincidió con su padre el plató y "se le ve que está muy orgulloso de ti".

El nutricionista indica que su padre está orgulloso "porque he sido capaz de finalizar algo, algo muy complicado y nunca había terminado nada, siempre dejaba todo a medias". "Es como la parábola del hijo pródigo, estaba perdido y he regresado", añade. "Estamos muy orgullosos de ti y dame un abrazo", le pide Cristina, emocionada. El nutricionista se da un sentido abrazo con Pardo e Iñaki,