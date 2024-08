Más Vale Tarde acompaña a la Policía Nacional durante su dispositivo desplegado con motivo de las fiestas de Alcalá de Henares (Madrid). Durante una patrulla, un grupo de personas avisan a los agentes de que han visto a una chica "gritando" porque "hay un tío gritándola que la va a matar".

Los agentes llegan a la escena, con varias personas pidiendo al hombre que "deje la botella de cerveza" en el suelo. Cuando los agentes le retienen, el hombre dice a uno de ellos: "Que te calles, gilipollas". "Llevo pasando media noche como una puta mierda. Mi mujer me falta el respeto, no me hace falta ir bebido", le comenta después.

Finalmente, los agentes se llevan detenido al hombre, mientras la mujer asegura que el hombre "va bebido": "Se le está pirando la olla". "La gente que me ha parado no puede decir que le he pegado. Le he dicho lo que cualquiera le hubiera dicho", insiste el detenido.