Ahora

Tragedia

Mueren dos personas en un incendio dentro de una fábrica de aceite en Pinos Puente

¿Qué ha pasado? Las dos personas han fallecido en el interior de las instalaciones de la empresa, tras un fuego que se declaró a eso de las dos de la madrugada.

Un camión de bomberosUn camión de bomberosEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Dos personas han muerto debido a un incendio declarado en una fábrica de aceite en Pinos Puente, en Granada. El fuego se produjo pasadas las dos de la madrugada en las instalaciones de la empresa, situada en la calle Estación de Ferrocarril del municipio.

En ese instante, se movilizaron a efectivos de los Bomberos de Granada y de la Policía Local, quienes confirmaron al 112 la muerte de dos personas que estaban en el interior de la fábrica.

José Enrique Medina, alcalde de Pinos Puente, ha calificado en palabras a EFE de "tragedia" lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos. Uno, natural de la localidad; otro, de Alcalá la Real, en Jaén.

El primer edil ha destacado que la rápida intervención de los Bomberos y de los operativos de emergencias ha evitado un impacto mayor del incendio y unas consecuencias aún más graves.

El Consistorio, de hecho, ha tenido que desalojar el Festival Flamenco, que se celebraba en el recinto ferial próximo a las instalaciones de la fábrica.

Pinos Puente, que estaba celebrando desde el sábado 16 de agosto sus fiestas populares, ha suspendido las celebraciones y ha declarado tres días de luto oficial.

Las 6 de laSexta

  1. Los incendios no dan tregua en España, con 19 fuegos activos y miles de personas evacuadas
  2. Putin ha exigido a Trump el control total de la región ucraniana de Donetsk a cambio de congelar el frente
  3. El calor pone en aviso a casi toda España: 30 provincias se encuentran en nivel naranja y Sevilla en rojo
  4. Evo Morales, en exclusiva para laSexta, predice la victoria del "voto nulo" en Bolivia y dice que él mismo se reconocería ganador
  5. Cuando cuidarse tiene un precio: el pan artesanal sube un 15% en los últimos dos años
  6. Trabajadores en huelga y vuelos cancelados: así viven los aeropuertos el fin de semana de la operación retorno