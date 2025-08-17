Mueren dos personas en un incendio dentro de una fábrica de aceite en Pinos Puente

¿Qué ha pasado? Las dos personas han fallecido en el interior de las instalaciones de la empresa, tras un fuego que se declaró a eso de las dos de la madrugada.

Un incendio en una fábrica de aceite en Pinos Puente, Granada, ha dejado dos muertos, según confirmaron los Bomberos y la Policía Local. El incidente ocurrió pasada la medianoche en la calle Estación de Ferrocarril. El alcalde, José Enrique Medina, calificó lo sucedido como una "tragedia" y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, una de Pinos Puente y otra de Alcalá la Real, Jaén. La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó consecuencias mayores. El Ayuntamiento ha desalojado el Festival Flamenco cercano y se reunirá de urgencia para evaluar la situación.

Dos personas han muerto debido a un incendio declarado en una fábrica de aceite en Pinos Puente, en Granada. El fuego se produjo pasadas las dos de la madrugada en las instalaciones de la empresa, situada en la calle Estación de Ferrocarril del municipio.

En ese instante, se movilizaron a efectivos de los Bomberos de Granada y de la Policía Local, quienes confirmaron al 112 la muerte de dos personas que estaban en el interior de la fábrica.

José Enrique Medina, alcalde de Pinos Puente, ha calificado en palabras a EFE de "tragedia" lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos. Uno, natural de la localidad; otro, de Alcalá la Real, en Jaén.

El primer edil ha destacado que la rápida intervención de los Bomberos y de los operativos de emergencias ha evitado un impacto mayor del incendio y unas consecuencias aún más graves.

El Consistorio, de hecho, ha tenido que desalojar el Festival Flamenco, que se celebraba en el recinto ferial próximo a las instalaciones de la fábrica.

Pinos Puente, que estaba celebrando desde el sábado 16 de agosto sus fiestas populares, ha suspendido las celebraciones y ha declarado tres días de luto oficial.