Chema Crespo, tras la ruptura de Junts con el Gobierno: "Hemos asistido a la solemnización de lo obvio"

Chema Crespo reflexiona en este vídeo sobre el anuncio de Carles Puigdemont de la ruptura de relaciones entre Junts y el PSOE y manda un mensaje: "Si de verdad creen que no es lo mejor para este país, arriesguen y pongan la moción de censura".

Hoy Carles Puigdemont ha anunciado la ruptura de las relaciones con el Gobierno, algo que tendrán que refrendar las bases de Junts en los próximos días.

Iñaki López se pregunta "¿Cómo va a morir el Gobierno?". En este sentido, considera poco probable que sea por moción de censura con Junts juntando sus votos con Vox y PP, pero quizá sí "por inanición". Una "muerte lenta" en su opinión, dado que "tampoco es que últimamente fuera mucho Junts de la mano del Gobierno".

Para Chema Crespo, con este anuncio de Puigdemont "hemos asistido a la solemnización de lo obvio" y recuerda que "llevamos toda la legislatura sin Presupuestos" y que "en la inmensa mayoría de los casos" Junts no ha ayudado al Gobierno a gobernar.

Ante todo esto, el periodista manda un mensaje a Junts: "Si de verdad creen que no es lo mejor para este país, arriesguen y pongan la moción de censura correspondiente".

