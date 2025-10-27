Gonzalo Bernardos, sobre el apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Nunca ayuda gratis, se cobrará la factura"

El economista expone que el presidente argentino ha llevado a cabo una "estabilización de manual" que ha hecho que la mayor parte de los argentinos "sean más pobres". Esto ha hecho que tengan menor capacidad de compra y la inflación sea menor.

Javier Milei ha arrasado en las elecciones legislativas de Argentina. Su partido ha conseguido el 40% de los votos, mejorando las encuestas. Donald Trump ha intentado atribuirse la victoria del argentino ya que expuso que si este no ganaba no iban a rescatar la economía argentina.

Gonzalo Bernardos, tras la victoria de Milei, es muy claro afirmando que el ganador de las elecciones ha sido el presidente estadounidense. "Los argentinos, que han vivido muchísimas crisis desde 2001, se dicen 'si nos podemos evitar más crisis, evitémonosla'", indica el economista.

"Si Trump no ayuda a Argentina, el peso se deprecia considerablemente, los argentinos son más pobres, la inflación vuelve a subir, el paro vuelve a aumentar... ante esta tesitura, que tampoco está clara que la pueda evitar Milei, los argentinos han dicho 'nos puede gustar más o menos, démosle una oportunidad a Trump", expone Bernardos. El economista advierte que el presidente estadounidense "nunca ayuda gratis". "Trump se cobrará la factura", añade.

El economista señala que Milei "no ha inventado nada". "Ha hecho una estabilización de manual que significa hacer más pobre a la inmensa mayoría de los argentinos", indica Bernardos. Esto hace que los ciudadanos tengan menos poder de compra lo que provoca una menor inflación.

Bernardos señala que en Argentina están perdiendo poder adquisitivo "porque la tasa de paro está subiendo". "Aquella recuperación en forma de uve que ha prometido Milei, si Trump no pone mucho dinero y le ayuda mucho, nada de nada", indica el economista, "porque Milei es el típico político populista que promete mucho y cumple muy poco".

