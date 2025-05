Martínez-Brocal, sobre el nuevo papa: "Lo han elegido muy rápido, probablemente no han buscado algo muy diferente"

Fumata blanca. Habemus Papam. A la tercera fumata ha sido la vencida. Ahora estamos a la espera de conocer el nombre del nuevo sumo pontífice de la Iglesia católica. Tal como cuenta en pleno directo y desde Roma el periodista Javier Martínez-Brocal, el nuevo papa ya está a solas en la Sala de las Lágrimas, donde toma conciencia de cómo su vida va a cambiar y de la enorme responsabilidad que tendrá a partir de ahora.

Más adelante, explica el periodista, en su homilía de inicio de pontificado, que tendrá que empezar a preparar desde ya, conoceremos cuál es su programa y, sobre todo, por qué le han votado: "La clave no es tanto quién es él, sino cuáles son las prioridades del mundo y de la Iglesia que los cardenales han considerado necesarias, por qué perfil están apostando", afirma.

Además, Martínez-Brocal sostiene que "no está en duda la continuidad con el papa Francisco, sino más bien la necesidad de estructurar su herencia para que no se pierda", porque "creo que no se pone en duda los cambios que ha hecho el papa Francisco", opina Martínez-Brocal, quien cree que si la elección del nuevo papa ha sido tan rápida es porque "no es una elección de ruptura; hubiera sido imposible una elección de ruptura tan rápida".

Esto es, según detalla el periodista, incidiendo, no obstante, en que lo que dice es por "pura intuición", "la velocidad en la elección significa que no han buscado algo nuevo, porque lo han elegido muy rápido, por lo que probablemente no han buscado algo muy diferente". En este vídeo podemos ver al completo su intervención.