Marina Valdés pide "toallitas" después de comer espetos: "Es por las tertulianas de la mesa que están 'piqui piqui'"

María Lamela y Marina Valdés han podido disfrutar de una deliciosa ración de espetos de sardina gracias a Luis Calero y sus ya célebres 'estrellas Calerín'.

Sus particulares 'estrellas Calerín' han lleva a Luis Calero hasta Frigiliana y Nerja, dos municipios de la provincia de Málaga. En el último ha podido disfrutar de uno de los platos más populares de la zona: los espetos.

Para ello ha visitado el restaurante La Barca. Como le cuenta Vicente Navas, originalmente los espetos se hacían con caña de cañaveral, pero, actualmente, también se utilizan espetos de acero inoxidable. "Esto se utilizaba para todo, el pescado, el calamar, las patas de pulpo, pero, sobre todo, las sardinas", añade Navas. Calero se anima a ensartar una sardina en un espeto y, como le dice Vicente, lo hace muy bien.

Calero ha llevado un espeto de sardinas hasta el plató de Más Vale Tarde para que María Lamela y Marina Valdés puedan probar uno de los platos estrella de la gastronomía de la zona. "Nos has traído los cubiertos, pero nos los vamos a comer con las manos", adelanta Marina.

"Esto está riquísimo", afirma Valdés. "Es pura proteína", añade María. "¿Unas toallitas para luego?", pide, entre risas, Marina, "no es por mí, es por las tertulianas de la mesa que están 'piqui piqui' y les va a llegar el olor".