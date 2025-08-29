Tania Sánchez, sobre Quiñones en su tenso encuentro con Mañueco: "Tiene cara de consejero cesado en diferido"

Tania Sánchez comenta en este vídeo la frialdad entre Mañueco y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre el que pesan rumores de cese por los incendios: "Hace intuir que al menos una conversación han tenido".

Durante la comparecencia de hoy de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones por la gestión de los incendios, se ha vivido cierta tensión entre él y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en 2018 dijo que mantener el operativo antiincendios todo el año era "un despilfarro".

En las imágenes se podía ver a Quiñones entrar en el hemiciclo solo y con un semblante cabizbajo, mientras Mañueco se mostraba serio y ni siquiera le miraba.

Acerca de Quiñones, sobre el que pesan rumores de cese, Tania Sánchez afirma en el vídeo sobre estas líneas que "su cara es la de consejero cesado en diferido".

En este sentido, asegura que toda la "gestualidad política", tanto de Quiñones como de Mañueco, "hace intuir que al menos una conversación de 'tienes muchas posibilidades de, ahora o cuando me convenga, dejes de estar, dimitas o te pasen cosas personales por las que te vayas'".