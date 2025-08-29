Iñaki López ya se mentaliza para volver el lunes a Más Vale Tarde: "Lo único que me tranquiliza es que volvemos a merendar"

Marina Valdés y María Lamela conectan con Cristina Pardo e Iñaki López para ver cómo afrontan sus últimos días de vacaciones antes de su regreso este lunes. Sus expectativas de cara a la nueva temporada, en este vídeo.

El próximo lunes Cristina Pardo e Iñaki López vuelven para una nueva temporada de Más Vale Tarde y, para que se vayan haciendo a la idea, María Lamela y Marina Valdés conectan con ellos en esta recta final de sus vacaciones.

"¿Esto lo cobramos a parte o qué es esto?", reacciona Iñaki en el vídeo sobre estas líneas, mientras Cristina tira de ironía y afirma que "cuando he visto las noticias que nos esperan, he dicho 'madre mía, qué ganas de volver'".

En este tiempo de descanso y desconexión, la presentadora afirma que no ha estado muy pendiente de la actualidad: "Veo las noticias por la mañana y no lo vuelvo a hacer hasta la mañana siguiente", comenta, mientras que Iñaki "escuchaba las noticias de la mañana del lunes para mentalmente abstraerme durante el resto de la semana", algo a lo que también han ayudado sus hijos.

Iñaki, de hecho, apuesta por un retorno paulatino, dado lo bien que lo han hecho María y Marina. La directora del programa, sin embargo, les dice en boca de Marina que "tenéis que empezar a estudiar ya".

De cara a la nueva temporada, Iñaki reconoce que "lo único que me tranquiliza es que volvemos a merendar", ya que no espera que la política no dé sorpresas, "a cual más desagradable", a lo largo del año. "Seguramente haremos lo que quiera la UCO", apunta Cristina, que aunque le gustaría que hubiera menos polarización, solamente pide "que haya la misma, no más".