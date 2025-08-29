Tenso debate entre Tania Sánchez y Javier Portillo: "Es la típica noticia que nunca sabremos si es verdad o mentira"

El periodista ha publicado en La Razón un artículo en el que se expone la tensa relación entre el rey Felipe VI y Pedro Sánchez. Para la analista, las relaciones entre Moncloa y la Casa Real "son las que tienen que ser".

El medio 'La Razón' ha publicado que la relación entre Pedro Sánchez y el rey Felipe VI está rota. Han podido obtener esta información a través de fuentes conocedoras del trato entre Moncloa y Zarzuela. Tania Sánchez, tras la lectura del artículo, expone que es necesario profundizar en "el papel de algunos medios con según que licencias periodísticas".

"He leído la pieza y es de una vaguedad en el origen de sus fuentes, en las afirmaciones que se hacen y de una ambigüedad en los entrecomillados que puede ser verdad o puede que no lo sea", indica la analista. Y añade: "Es una información necesariamente inconclusa y de la que no se puede decir esto está verificado".

Más Vale Tarde conecta con Javier Portillo, el periodista que firma la noticia, para que Sánchez pueda defender su información. Tania expone al periodista que considera que su pieza no tiene "la suficiente corroborabilidad ni que nadie, ni en Moncloa ni en Zarzuela, va a salir ni a desmentirlas ni a no".

Portillo responde que puede garantizar que "las fuentes utilizadas están al tanto de las dinámicas de relación entre la presidencia de Gobierno y el palacio de la Zarzuela". "No digo que la noticia no sea real y verídica", indica Sánchez, "lo que digo es que hay ciertas licencias periodísticas que, sin tener la verosimilitud suficiente, se puede permitir publicar según que cosas porque no van a ser desmentidas por las fuentes oficiales".

La analista considera que las relaciones existentes entre Moncloa y la Casa Real "son las que tienen que ser" y considera que no es relevante "si el rey es amigo o no del presidente". "No es relevante, según se vea", replica Portillo, ya que, como indica el periodista, "una comunicación fluida puede solucionar muchos problemas de Estado".

Sánchez considera que lo relevante es el papel del rey debería ser independiente "a si le cae bien o mal el presidente que ocupe la Moncloa". Portillo indica que el rey "es plenamente consciente de cuáles son sus límites", pero, añade, que "dado que es la primera imagen del país a nivel internacional puede contribuir a solucionar ciertos problemas".