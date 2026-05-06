Tesh Sidi, sobre el conflicto entre el Gobierno central y Canarias: "La gestión de Clavijo y el PP es la del caos y los bulos"

La diputada de Más Madrid indica que el Gobierno y Mónica García se han sentado con los organismos internacionales para coordinarse, que es con quienes deben hacerlo en una situación como la actual con el crucero infectado de hantavirus.

El hantavirus ha generado un conflicto entre el Gobierno central y el gobierno de las Islas Canarias. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha denunciado la falta de información por parte del Gobierno y ha solicitado por reunirse, o al menos hablar, con el presidente Sánchez. La ministra de Sanidad, por su parte, ha insistido que están en contacto con el Gobierno canario.

Antonio Maestre no cree que haya una crisis, sino que, simplemente, "es un barco que tiene gente enferma a la que hay que tratar". Pila Gómez, por su parte, echa de menos que la ministra de Sanidad se haya sentado con la prensa en lugar de publicar un simple tuit.

Tesh Sidi considera que ella ve "un modelo de gestión que es el de la ministra de Sanidad y el Gobierno de España, que se han sentado para coordinarse con los organismos internacionales, que es con quienes se tienen que organizar".

La diputada de Más Madrid, por otro lado, también ve otra gestión que es "la de Clavijo o el Partido Popular que es la del caos y la de los bulos, y, sobre todo, falta de seriedad". Sidi cree que, si Canarias está preparada y Clavijo está preparado, "no sé cuál es el miedo".

Iñaki López señala que se está hablando de 150 seres humanos de los cuales 14 son españoles. "Eso sí que es una auténtica prioridad nacional", añade. Cristina Pardo, por su parte, no ve mal que Clavijo manifieste sus quejas si siente que la ministra no le ha atendido.

"¿Por qué no puede él llamar a la ministra?", pregunta la diputada de Más Madrid, "¿hace falta una rueda de prensa y generar esa inseguridad?". "Lo que hace falta es que se haga lo más fácil", replica Pardo. "O que Canarias entre en el comité de seguimiento", añade Iñaki.

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