Pepa Torres, monja: "La Iglesia no se moja con los desahucios de manera política"

Andrea Ropero conversa con Pepa y Maite, dos monjas que se declaran feministas y que denuncian en El Intermedio la falta de apoyo de la Comunidad de Madrid a las iniciativas sociales. También critican la actitud de la Iglesia en ciertos aspectos.

La periodista Andrea Ropero entrevista en un reportaje para El Intermedio a Pepa Torres y Maite Zabalza, dos monjas que residen en el madrileño barrio de Lavapiés. Las dos destacan por su compromiso social y su actitud combativa: no solo impulsan proyectos para mejorar su entorno, sino que también defienden un papel más igualitario de las mujeres dentro de la Iglesia. Sin rodeos, ambas se declaran feministas y no dudan en afirmar que la Iglesia es machista.

También critican que la Comunidad de Madrid "no apoya ninguna iniciativa social que sea mínimamente crítica". "Claramente, a la Comunidad de Madrid no le interesan los pobres", resume Pepa con dureza. Tampoco se sienten apoyadas por la propia Institución a la que pertenecen: "La Iglesia hace todo lo posible por no escuchar nuestra voz y nuestras reivindicaciones. Lo que pasa es que nosotras no nos callamos. Resultamos un poquito subversivas".

"Reclamamos derechos y hay muchas formas de ser religiosas en la Iglesia. Y la nuestra existe. Somos monjas religiosas en los barrios", explica Maite.

Ropero pone sobre la mesa una problemática de las ONG y asociaciones civiles en la actualidad: "Están en el punto de mira de la extrema derecha por trabajar con inmigrantes". "¿Por qué creéis que cala con tanta facilidad esa unión de inmigración con delincuencia?", les pregunta. Maite apunta directamente a que es "la derecha" la que crea bulos al respecto. "Es un racismo institucional que se ve cada día crecer", lamenta.

Pepa señala a que "es mucho más fácil criminalizar la migración y poner a la gente popular de los barrios populares en contra de los migrantes" que dar solución a los problemas reales. "Frente al malestar social, que también muchos sectores de los barrios populares no migrantes están viviendo, hay una frustración, hay un fracaso en mucha gente empobrecida en los barrios, en mucha gente parada, en mucha gente excluida de la vivienda. Es eso que decimos siempre: la guerra entre los pobres", analiza.

"¿La Iglesia se moja con los desahucios?", pregunta directamente Andrea Ropero. La respuesta de Maite es clara, breve y contundente: "No". Para Pepa, sí que se moja "de manera asistencial", "pero no se moja de manera política y tiene un montón de espacios vacíos que debería poner al servicio de toda la gente que es expulsada de sus viviendas", reclama.

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