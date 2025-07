María Estévez, sobre Donald Trump y la lista Epstein: "Es la primera vez que vemos grietas en el movimiento MAGA"

Donald Trump está siendo noticia por dos cuestiones dispares, por un lado sus problemas de salud tras comunicar la Casa Blanca que sufre una "insuficiencia venosa crónica" y, por el otro, por la publicación por parte del Wall Street Journal de una supuesta carta del presidente de los Estados Unidos al depredador sexual Jeffrey Epstein en la que aparece el dibujo de una mujer desnuda.

Donald Trump, mientras tanto, asegura que se trata de fake news y que va a demandar al Wall Street Journal. Mientras tanto, las bases del movimiento MAGA le siguen presionando para que publique el contenido de la lista Epstein.

María Estévez, corresponsal de laSexta en Los Ángeles, apunta que Trump estuvo atacando a los Clinton por supuestamente formar parte de la lista de clientes de Epstein, pero cuando llegó a la Casa Blanca "de repente dice que no se publica, que no hay nada, que todo es mentira".

Estévez señala que en el New York Times ya se afirma que "es la primera vez que vemos grietas en el movimiento MAGA" por este caso. También señala que se va a publicar las transcripciones del gran jurado en el caso Epstein, pero no su lista, porque "se supone que no existe. Sin embargo, indica que "los MAGA juran y perjuran que sí, porque así se lo han venido durante 10 años".