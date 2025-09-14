Cinco bomberos resultan heridos con quemaduras en el incendio de Barreiros

Los detalles Los efectivos, que han sido trasladados a la Unidad de Quemados, tendrían entre 24 y 29 años y presentan heridas de diferente consideración.

Cinco bomberos han resultado heridos tras sufrir quemaduras en el 20-40% de su cuerpo durante las labores de extinción del incendio que asola el municipio de Barreiros, Lugo. Este fuego se declaró a las 16.15 horas de este domingo en la parroquia de San Xusto de Cabarcos.

La Consellería de Medio Rural ha adelantado a Europa Press que los efectivos de la brigada helitransportada de Castromaior tienen entre 24 y 29 años y que presentan quemaduras de diferente consideración.

Asimismo, sostienen que han sido trasladados al Hospital Público de A Mariña, que "todos están conscientes" y que después habrían sido llevados a la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Al parecer, cuando sufrieron las quemaduras fueron a escapar a un río, lugar donde les rescataron. El 061 recibió la alerta pasadas las 18.30 horas y trasladó al lugar varias ambulancias y personal sanitario.

Las llamas ya han calcinado más de 20 hectáreas y han logrado cruzar el cauce del río Masma. En él han trabajado dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, así como seis helicópteros y tres aviones.

Debido a la gran columna de humo que desprende este incendio, la carretera nacional N-634 sobre el punto kilométrico 577, a la altura de Vilamar, ha sido cortada.