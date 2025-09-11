Iñaki López, a González Amador: "La regularización hay que hacerla antes de que Hacienda te diga nada, salvo que seas el Borbón"

Iñaki López y Bea de Vicente analizan los audios de la inspectora de la Agencia Tributaria que ha declarado en el juicio contra Alberto González Amador y explican por qué no pudo regularizar su situación con Hacienda después de que le pillaran.

Hoy la inspectora de la Agencia Tributaria que ha declarado en el juicio contra Alberto González Amador desmontaba la tesis de Isabel Díaz Ayuso.

En su declaración, aseguraba que se empezó a investigar al empresario porque de un año para otro hubo un "incremento muy considerable" de sus ingresos de un año para otro y que, a pesar de ello, tributó menos.

Además, la inspectora señalaba que González Amador quiso regular su situación una vez le habían pillado, pero como explica Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, "la regularización hay que hacerla antes de que Hacienda te diga nada, a no ser que seas el Borbón y recibas un soplo".

A propósito de esta cuestión, Bea de Vicente explica la diferencia entre regularización y reparación del daño: "Si pagas antes de que te cojan, regularización, si pagas cuando te han cogido, reparación del daño".