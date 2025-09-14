Karol G, Bocelli y el Vaticano: el macroconcierto por la fraternidad celebrado en la plaza de San Pedro

Los detalles Pharrell Williams o John Legend también actuaron en la clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend participaron en el evento de clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en Roma. La Plaza de San Pedro, abarrotada de asistentes, recibió con entusiasmo a la cantante colombiana, quien destacó con su actuación, demostrando que el ritmo latino también promueve la fraternidad. Este macroconcierto, el primero en la plaza vaticana, formó parte del festival 'Grace for the World', con el que el Vaticano busca lanzar un mensaje de paz. Pese a las críticas de grupos ultra católicos, el evento fue disfrutado por todos, complementado con un espectáculo de luces y drones que incluyó imágenes emblemáticas como las manos de Dios y Adán de Miguel Ángel y una representación del papa Francisco.

Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams o John Legend. Podría ser el elenco de un festival, pero han sido los artistas que han participado en el evento que clausura la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana celebrado en Roma.

Desde una abarrotada Plaza de San Pedro, la cantante colombiana fue la figura más aclamada en una actuación que ha demostrado que el ritmo latino también suena a fraternidad.

Este macroconcierto se ha convertido en el primero celebrado en la plaza vaticana gracias al festival 'Grace for the World' con el que el Vaticano quiere lanzar un mensaje de paz al mundo.

Ahora bien, si los asistentes esperaban encontrar un perreo, la artista, de riguroso negro, interpretó la canción 'Mientras me curo el cora' con su versión más recatada. Además, también participó en un dúo con Andrea Bocelli que hizo las delicias del variopinto público allí presente.

A pesar del revuelo que había ocasionando entre los grupos ultra católicos la presencia de la colombiana, todos disfrutaron juntos de este concierto que se vio amenizado con un espectáculo de luces gracias a drones donde se vieron desde formas como la manos de Dios y Adán en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina hasta una imagen del papa Francisco.