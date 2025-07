El giro radical de Trump sobre los archivos del 'caso Epstein': de comprometerse a publicarlos a decir que es un "invento"

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha cambiado drásticamente su postura sobre la 'lista Epstein'. Inicialmente, mostró interés en el caso y prometió transparencia, pero ahora lo califica de "invento", lo que ha causado descontento entre sus seguidores. Trump ha cuestionado el interés público en el asunto, sugiriendo que los archivos fueron fabricados por figuras como James Comey, Barack Obama y Joe Biden. Este cambio de postura ha generado divisiones en el Gobierno, con el subdirector del FBI, Dan Bongino, considerando dimitir, y ha desatado una rebelión en el movimiento MAGA, avivada por Elon Musk, quien insinuó que el nombre de Trump podría estar en los documentos no publicados.

Donald Trump ha cambiado radicalmente de postura respecto a la 'lista Epstein' desde que llegó a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha pasado de decir que le parece "muy interesante" el caso y que no tendría problema en reclamar los archivos si llegaba al poder, a decir que es un "invento".

Lo cierto es que al llegar a la Casa Blanca su equipo seguía insistiendo en que había que conocer la lista, hablando incluso de publicarlo todo. En ese momento, aseguraban que sería cuestión de días. Sin embargo, ahora dicen que no hay caso. Un giro radical que ha enfurecido a las bases trumpistas.

Por su parte, Donald Trump dice no entender el interés por este caso. "¿Por qué están tan interesados? Epstein lleva muerto mucho tiempo. No entiendo por qué el caso de Jeffrey podría interesarle a alguien , es un asunto bastante aburrido", ha llegado a decir.

De hecho, cuando le preguntan por el tema escurre el bulto. "Diría que esos archivos fueron inventados por James Comey, exdirector del FBI", ha indicado, llegando incluso a asegurar que han sido "creados por Barack Obama" e "inventados por Joe Biden".

Unas declaraciones que contrastan con lo que defendían cuando tomaron posesión. En ese momento, Pam Bondi, fiscal general de EEUU, explicó que los archivos estaban en su mesa y los estaban revisando. "Hay decenas de miles de vídeos con pornografía infantil. Hay cientos de víctimas", aseguraba.

Ahora, ha insistido en que la lista no existe y que no publicarán nada, recalcando que no quiere oír hablar del tema y negándose a hacer declaraciones sobre este asunto.

El caso está generando un cisma en el Gobierno. Su subdirector del FBI, Dan Bongino, trumpista fiel, se plantea dimitir. Además, ha provocado toda una rebelión en el movimiento MAGA.

Una rebelión en la que Elon Musk aportó su semilla, sembrando la duda de si el nombre de Trump está en esos papeles que no quieren publicar.