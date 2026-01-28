Las impactantes imágenes de los efectos del viento en Extremadura que obliga a mandar un ES-Alert por rachas de hasta 150 kilómetros hora

Javier Bastida se ha desplazado hasta Logrosán, en Cáceres, debido a los estragos que han provocado las fuertes rachas de viento en esta provincia extremeña.

La borrasca Kristin ha provocado que en Cáceres dos camiones vuelquen debido a las fuertes rachas de viento. En Extremadura se ha enviado a todos sus ciudadanos un aviso ES-Alert por el riesgo que entrañaba el viento. Joanna Ivars indica que estas rachas han llegado a alcanzar los 150 kilómetros por horas en algunas zonas de esta provincia.

"Mientras entraba la borrasca Kristin han oscilado entre los 108 y los 150 kilómetros por hora", indica la meteoróloga de laSexta. Ivars comparte otras imágenes de la provincia extremeña en la que se puede ver como un árbol cae debido al fuerte viento. "Así muchos de los árboles en la Península Ibérica", expone. "La situación en Cáceres y en Badajoz hoy ha sido dantesca a primera hora de la mañana", indica.

Javier Bastida conecta con Más Vale Tarde desde Logrosán, en Cáceres, para compartir la última hora de la situación. El reportero cuenta que en Extremadura ya se ha salido del aviso rojo. "Estamos todavía pendientes de las rachas de viento que aquí han llegado a estar hasta a 130 kilómetros por hora", explica.

"La peor parte se la ha llevado Cáceres capital, pero, como pueden ver, hay varias zonas acordonadas donde nos encontramos todavía también, a la espera de lo que pueda ocurrir en el resto de la jornada", añade Bastida.

En Mérida el viento también ha provocado graves destrozos, "sobre todo caída de árboles", indica Joanna. La meteoróloga expone que los servicios de limpieza no han parado, durante todo el día, retirando ramas y árboles. "Pasear por la calle era un deporte de riesgo", concluye.

