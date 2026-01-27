Los republicanos se revuelven contra la política antimigratoria de Trump: piden investigar la muerte de Alex Pretti y cuestionan el despliegue del ICE

Los detalles Un candidato a gobernador de Minnesota se ha retirado de la carrera electoral porque no puede apoyar "la represión declarada por los republicanos contra los ciudadanos".

La política de represión de Donald Trump en Minnesota ha generado tensión dentro de su partido, con varios republicanos exigiendo investigar la muerte de Alex Pretti. Chris Madel, candidato a gobernador de Minneapolis, retiró su candidatura, criticando la violencia desatada y la política de represalia. Greg Abbott, gobernador de Texas, se sumó a las críticas, instando a reajustar las redadas migratorias tras el asesinato de Pretti por la Patrulla Fronteriza. Senadores como Bill Cassidy, Lisa Murkowski y Thom Tillis han pedido investigar la actuación de los agentes, destacando la necesidad de depurar responsabilidades para proteger la integridad del ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. La muerte de Pretti es la segunda en el año por agentes del ICE, tras la de Renée Good, lo que ha aumentado las críticas republicanas al despliegue del ICE.

La política de represión de Donald Trump en Minnesota está generando cada vez más malestar entre los miembros de su propio partido. Varios republicanos de distintos estados han exigido que se investigue la muerte de Alex Pretti, asesinado a tiros el pasado sábado por agentes del ICE, e incluso un candidato a gobernador de ese estado ha abandonado la carrera electoral.

Chris Madel era uno de los principales candidatos a las primarias republicanas a gobernador de Minneapolis (ciudad de Minnesota), pero este lunes retiró su candidatura alegando que la violencia ha llegado demasiado lejos.

"No puedo apoyar la represalia declarada por los republicanos a nivel nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni puedo considerarme miembro de un partido que lo haría", ha declarado en video publicado en redes sociales.

Madel ha tomado esta decisión porque, a pesar de que apoyaba el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y medidas como la deportación de inmigrantes sin papeles, considera que "la operación se ha extendido mucho más allá de su enfoque inicial en las verdaderas amenazas a la seguridad pública".

Greg Abbott, gobernador de Texas y un referente entre los conservadores por su dura política migratoria, se ha sumado a las voces críticas con Trump. Este lunes afirmó que la Casa Blanca necesita "reajustar" su política de redadas migratoria después de que Pretti fuese asesinado por agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis.

Abbot declaró en una entrevista radiofónica que le consta que la Administración de Donald Trump está "trabajando en un plan de acción" para ese reajuste.

Aunque acusó a los funcionarios estatales y locales de Minnesota de "incitar a la violencia", sus declaraciones repartieron responsabilidad tras la muerte de Pretti al insistir en la necesidad de cambios que incluyan "que los agentes encargados de las deportaciones realicen su trabajo de una manera más estructurada".

Esclarecer la muerte de Pretti

Asimismo, varios senadores republicanos han pedido en las últimas horas que se abra una investigación para esclarecer los detalles de la actuación de los agentes que terminaron con la vida de Pretti, de 37 años, para evitar "el desprestigio del Departamento de Seguridad".

Bill Cassidy, senador por Luisiana, ha expresado en su cuenta en X que "debe haber una investigación conjunta federal y estatal exhaustiva". El senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, también ha pedido desde sus redes sociales una "investigación exhaustiva e imparcial" porque "es el estándar básico que las fuerzas del orden y el pueblo estadounidense esperan tras cualquier tiroteo con participación de agentes".

Por su parte, Lisa Murkowski, senadora por Alaska y una de las voces más críticas dentro de su partido sobre las operaciones de ICE en Minnesota, ha instado a la Administración a que se plantee la "idoneidad en control migratorio de los agentes y las instrucciones que reciben para llevar a cabo su misión".

"Portar un arma de fuego legalmente no justifica que agentes federales maten a un estadounidense, especialmente, como parece demostrar el video, después de que la víctima estuviese desarmada", ha sostenido en X.

El asesinato de Pretti es la segunda en lo que va de año provocado por agentes del ICE, después de que Renee Good fuese abatida el pasado 7 de enero. Su muerte fue el detonante para que los republicanos comiencen a manifestar de manera pública sus reticencias ante el despliegue del ICE.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.