Maestre responde a Juanma Moreno: "El concepto 'prioridad nacional' aparece cinco veces en el acuerdo, no se lo ha inventado Vox"

Mientras Juanma Moreno intenta desmarcarse de Vox y el pacto en Extremadura, Antonio Maestre recuerda que en ese acuerdo se menciona la 'prioridad nacional', un concepto bajo el cual "se constituyeron las leyes de ciudadanía del Reich".

María Guardiola defiende en el debate de investidura su pacto con Vox para Extremadura, mientras se siguen sucediendo las diferentes interpretaciones de una y otra formación sobre el concepto de 'prioridad nacional'.

Uno de los más críticos con Vox en las últimas horas ha sido Juanma Moreno, que en plena precampañas de las elecciones en Andalucía aseguraba que Abascal basa su éxito electoral en la exageración, que la 'prioridad nacional' se refiere en realidad al arraigo y que el partido de extrema derecha "ha tirado de literatura".

Antonio Maestre le responde y apunta que "el concepto 'prioridad nacional' aparece cinco veces mencionado en el acuerdo, no se lo ha inventado Vox".

Un concepto bajo el cual, recuerda, "se constituyeron las leyes de ciudadanía del Reich, el código del Congo Belga y las leyes raciales en Sudáfrica y Estados Unidos".

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